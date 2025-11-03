Ein Mensch schwebt nach dem Messerangriff in einem Zug in England weiter in Lebensgefahr. Die Ermittler sind sicher: Er wurde während der Attacke zum Helden. Die Suche nach dem Motiv dauert an.
Huntingdon - Nach dem Angriff auf mehrere Menschen in einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Im Fokus steht die Frage nach dem Motiv hinter der Messerattacke in der Grafschaft Cambridgeshire. Medienberichten zufolge soll in den kommenden Tagen vor allem an Bahnhöfen das Polizeiaufgebot erhöht werden.