Mona Rühle stellt in Fellbach aus Die Kunst gibt’s nicht nur zum Gratistarif – „So eine Ausstellung kostet wahnsinnig viel“

Die in Waiblingen lebende Malerin Mona Rühle stellt im Kunst-Werk in Fellbach aus – und hat sich zwei Aktionen ausgedacht, die in der Szene noch ungewöhnlich sind.