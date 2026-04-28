Nach mehreren Jahren Haft in Belarus ist der Journalist Andrzej Poczobut wieder in Freiheit. Polens Regierung spricht von einem Erfolg der Zusammenarbeit mit den USA.
Warschau - Nach fünf Jahren Haft in Belarus ist ein prominenter polnischsprachiger Journalist im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen worden. "Andrzej Poczobut ist frei! Willkommen im polnischen Haus, mein Freund", schrieb Polens Regierungschef Donald Tusk auf der Plattform X. Dazu postete er ein Foto, dass ihn bei der Begrüßung des von der Haft gezeichneten, abgemagerten Poczobut an der Grenze zeigt.