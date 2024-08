Anti-Folter-Instanz prangert Missstände in Gefängnissen an

Kein Klo? Eine Kontrollinstanz soll sicherstellen, dass in Deutschland Grundrechte auch beim Freiheitsentzug gewahrt sind. In einem Bericht spricht sie zum Teil von „menschenunwürdigen“ Situationen.

red/dpa 29.08.2024 - 11:24 Uhr

Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter kritisiert einzelne Haftanstalten und Psychiatrien in Deutschland für ihre Praktiken. In je einem Gefängnis im Saarland und in Baden-Württemberg haben sich je zwei Häftlinge eine neun Quadratmeter große Zelle mit nur einer Toilette im Raum teilen müssen, wie die Kontrollinstanz in ihrem Jahresbericht mitteilte. Zudem war das Klo in dem Gefängnis in Baden-Württemberg demnach nicht räumlich abgetrennt. „Diese Bedingungen stellen eine erniedrigende Situation für die betroffenen Gefangenen dar und führen zu einer menschenunwürdigen Unterbringung“, hieß es in dem Bericht.