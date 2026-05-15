Mathias Gidsel redet offen über dunkle Zeiten: Warum sich der Handballer von den Füchsen Berlin Hilfe suchte und wie zwei Stimmen in seinem Kopf gegeneinander kämpfen.
15.05.2026 - 05:21 Uhr
Berlin - Welthandballer Mathias Gidsel hat einen mentalen Zusammenbruch vor fünf Jahren als tiefen Einschnitt und Wendepunkt in seinem Leben beschrieben. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schilderte der Starspieler der Füchse Berlin eindringlich, wie sehr er nach seinem WM-Debüt 2021 unter dem plötzlichen Ruhm gelitten habe.