Mercaden Böblingen: Warum gibt es mittendrin eine Wand?

Wer in diesen Tagen durch die Mercaden in Böblingen geschlendert ist, wird beim italienischen Restaurant im Erdgeschoss eine Veränderung wahrgenommen haben. Direkt neben der einsehbaren Küche ist auf der Fläche, auf der üblicherweise zahlreiche Tische und Stühle stehen, eine quaderförmige weiße Wand eingezogen. Sitzmöglichkeiten gibt es aktuell nur vor der Bestelltheke und an der Seite der italienischen Gastronomie.

Unsere Empfehlung für Sie Stadtentwicklung in Böblingen Beispiele für den Wechsel hin zu einer lebenswerten Stadt Böblinger Bürger sind mit Christine Kraayvanger durch die Unterstadt spaziert. Es ging um Fußgänger- und Autoverkehr auf Augenhöhe, um Flächen für Menschen und neue Projekte. Weshalb der Teil derzeit durch eine provisorische Wand gesperrt ist, beantwortet eine Sprecherin des Centermanagements auf Anfrage unserer Zeitung so: „Im Erdgeschoss wurde ein Bereich mit einer Wand abgetrennt, um kleinere Optimierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen.“ Welche Arbeiten genau durchgeführt werden, sagte sie nicht. Die Sprecherin betont aber, dass der „reguläre Betrieb des Centers davon nahezu unbeeinträchtigt“ sei und „alle Mieter ihren Betrieb aufrechterhalten“ können.

Was hat es mit es Wand auf sich?

Auch die Frage, wie lange die „Optimierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“ am italienischen Restaurant anhalten werden, beantwortete die Agentur nicht näher. Das Center Management arbeite aber daran, „die Arbeiten schnellstmöglich abzuschließen“. Nach Abschluss der baulichen Maßnahmen soll die Wand wieder abgebaut werden.

Bewegung ist auch neben dem derzeit deutlich verkleinerten Restaurantbereich erkennbar. Dort soll laut einem Plakat bald eine Filiale der Bäckereikette „Kamps“ eröffnen. Auf Anfrage, wann die Bäckerei in den Mercaden ihre Tore öffnen werde, wurde kein genauer Zeitpunkt genannt. Man werde zu gegebener Zeit über die Neueröffnung informieren, heißt es weiter.