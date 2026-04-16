Mercaden Böblingen Warum gibt es mittendrin eine Wand?
Im Bereich des italienischen Restaurants in den Böblinger Mercaden befindet sich derzeit eine provisorische Wand. Was hat es damit auf sich? Und wann eröffnet der Bäcker Kamps?
Im Bereich des italienischen Restaurants in den Böblinger Mercaden befindet sich derzeit eine provisorische Wand. Was hat es damit auf sich? Und wann eröffnet der Bäcker Kamps?
Wer in diesen Tagen durch die Mercaden in Böblingen geschlendert ist, wird beim italienischen Restaurant im Erdgeschoss eine Veränderung wahrgenommen haben. Direkt neben der einsehbaren Küche ist auf der Fläche, auf der üblicherweise zahlreiche Tische und Stühle stehen, eine quaderförmige weiße Wand eingezogen. Sitzmöglichkeiten gibt es aktuell nur vor der Bestelltheke und an der Seite der italienischen Gastronomie.