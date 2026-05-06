Ein kostenloses Foto mit den Kindern vom Profi-Fotografen zum Mitnehmen oder eine Beauty-Auffrischung vom Stylisten: Am 9. Mai werden Mütter in Böblingen auf Händen getragen.

Am Samstag, 9. Mai steht in den Mercaden Böblingen alles im Zeichen des Muttertags: Mit liebevoll gestalteten Aktionen lädt das Center im Herzen von Böblingen von 11 bis 19 Uhr dazu ein, die Mütter zu verwöhnen und besondere Augenblicke zu genießen: Im Erdgeschoss erwartet die Besucherinnen von 11 bis 19 Uhr eine Beauty Lounge, in der Mütter von professionellen Stylistinnen verwöhnt werden.

 

Ob bei einem leichten Tages-Make-up oder einer kleinen Beauty-Auffrischung – hier dürfen sich die Mütter eine wohlverdiente Auszeit gönnen, teilt das Einkaufszentrum mit. Ein weiteres Angebot gibt es im Obergeschoss: von 14 bis 19 Uhr haben Mütter gemeinsam mit ihren Kindern die Möglichkeit, sich von einem Profi-Fotografen ablichten zu lassen. Das Erinnerungsfoto können die Familien direkt kostenlos mit nach Hause nehmen – als kleines Andenken an einen schönen Muttertag 2026.

„Mit unseren Aktionen zum Muttertag möchten wir die Mütter verwöhnen und ihnen ‚danke‘ sagen. Zugleich ist der Muttertag eine schöne Gelegenheit, gemeinsam Zeit zu verbringen und besondere Moment zu erleben“, sagt Edip Özerol, Sonae Sierra Center Manager der Mercaden Böblingen.