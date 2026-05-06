Ein kostenloses Foto mit den Kindern vom Profi-Fotografen zum Mitnehmen oder eine Beauty-Auffrischung vom Stylisten: Am 9. Mai werden Mütter in Böblingen auf Händen getragen.

Wolfgang Berger 06.05.2026 - 11:17 Uhr

Am Samstag, 9. Mai steht in den Mercaden Böblingen alles im Zeichen des Muttertags: Mit liebevoll gestalteten Aktionen lädt das Center im Herzen von Böblingen von 11 bis 19 Uhr dazu ein, die Mütter zu verwöhnen und besondere Augenblicke zu genießen: Im Erdgeschoss erwartet die Besucherinnen von 11 bis 19 Uhr eine Beauty Lounge, in der Mütter von professionellen Stylistinnen verwöhnt werden.