Mercedes-Baureihe W124 Der beste Benz aller Zeiten?
Die deutsche Autoindustrie steckt in einer schweren Krise. Während Konzerne Tausende Stellen streichen, wächst in Rutesheim ein Fanklub der Mercedes-Baureihe W124.
Die deutsche Autoindustrie steckt in einer schweren Krise. Während Konzerne Tausende Stellen streichen, wächst in Rutesheim ein Fanklub der Mercedes-Baureihe W124.
Das goldene Zeitalter der deutschen Automobilindustrie steht im Nieselregen auf dem Parkplatz der Sportgaststätte Bühl in Rutesheim. Eine lange Motorhaube, strenge Linien, ein Kühlergrill aus Chrom. Darüber thront der Stern. Ein Mercedes der Baureihe W124, Baujahr 1992.