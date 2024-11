Im Personal-Puzzle bei Daimler Truck zeichnet sich ein immer deutlicheres Bild ab. Der Aufsichtsrat der Daimler Truck Holding AG hat nun Achim Puchert zum neuen Vorstandsmitglied bis zum 30. November 2027 bestellt. Achim Puchert (45), derzeit CEO und Präsident Mercedes-Benz do Brasil und Lateinamerika, wird Karin Radström vom 1. Dezember an als CEO Mercedes-Benz Trucks nachfolgen, verantwortlich für die Regionen Europa und Lateinamerika.

Daums Ausstieg sorgt für Personalbewegung

Radström war zuvor – mit Wirkung vom 1. Oktober an – zur neuen Vorsitzenden von Daimler Truck ernannt worden. Sie folgte auf Daimler-Institution Martin Daum (64), der sein Amt vorzeitig niederlegen und mit Ablauf des 31. Dezember dieses Jahres kurz vor dem Ende seiner regulären Amtszeit ausscheiden wird.

Achim Puchert begann seine Karriere im damaligen Daimler-Konzern 2002 und war bis 2010 in internationalen Positionen im Key Account Management tätig. Danach übernahm er für Daimler Truck Führungsaufgaben in Russland und im asiatischen Raum. Seit 2022 leitet Achim Puchert als Präsident Mercedes-Benz do Brasil und Lateinamerika das Lkw- und Busgeschäft in Südamerika.

Michael Brecht, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Daimler Truck AG und Gesamtbetriebsratsvorsitzender, begrüßt die Entscheidung: „Wir von der Arbeitnehmervertretung kennen Achim Puchert durch seine verschiedenen Stationen unter anderem im Werk Wörth und in Brasilien schon lange. Wir halten ihn für eine sehr gute Wahl und haben seine Berufung unterstützt.“