„Christen bei Daimler und Benz“ Gottliebt Daimler – Mitarbeiter beten für Mercedes und Daimler Truck

Was im kleinen Kreis 1987 in Waiblingen begann, hat sich an den Mercedes-Standorten in aller Welt zu einem großen Gebetskreis zusammengeschlossen. Besonders deutlich wird das beim Jahrestreffen der „Christen bei Daimler und Benz“.