Der 34. Mercedes-Benz Junior-Cup ist Geschichte – und er hat ein tragisches Ende genommen. Der VfB Stuttgart wird Zweiter.
11.01.2026 - 18:20 Uhr
Wer gedacht hatte, dass es bei einem Turnier, das seit 1990 nahezu ununterbrochen stattfindet, eigentlich schon alles gegeben haben muss, der sah sich im Sindelfinger Glaspalast dieser Tage getäuscht. Denn der VfB Stuttgart hat die 34. Auflage des traditionsreichen Mercedes-Benz Junior-Cup dominiert und war damit auf dem Weg zur erneuten Titelverteidigung. Noch nie zuvor hatte ein Club den Cup dreimal hintereinander gewonnen. Der Mannschaft von Trainer Tobias Rathgeb gelang dies auch nicht, die VfB U19 verpasste somit den historischen Erfolg und unterlag im Finale dem FC Basel klar mit 1:4..