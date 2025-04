AfD-Politiker sollten nicht bei Unternehmen arbeiten, deren Leitbilder sie ablehnen. Das meint Peter Stolterfoht.

Peter Stolterfoht 01.04.2025 - 16:00 Uhr

Es ist im Grunde so, wie mit den Mitgliedern des Europaparlaments, die bei jeder Gelegenheit die EU in Frage stellen und die Abschaffung der Volksvertretung in Erwägung ziehen. „Warum sind Sie dann überhaupt hier“, möchte man solche Politiker und Politikerinnen immer wieder fragen.