Mercedes, Porsche, Bosch Drei Lichtblicke, die inmitten der Krise Hoffnung machen
Die Autoindustrie steckt in einer tiefen Krise. Dabei gibt es auch Aspekte, die Hoffnung machen. Zum Beispiel bei Mercedes-Benz, Porsche und Bosch.
Die Autoindustrie steckt in einer tiefen Krise. Dabei gibt es auch Aspekte, die Hoffnung machen. Zum Beispiel bei Mercedes-Benz, Porsche und Bosch.
Krise, Stellenabbau, Sparprogramm, US-Zölle und Co. – an Begriffen wie diesen kommt man seit geraumer Zeit kaum vorbei, wenn man sich mit dem Zustand der Autoindustrie beschäftigt. Dieser bringt unter anderem für Stuttgart und die Region mit seinen großen Playern negative Auswirkungen mit sich.