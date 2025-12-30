Mercedes, Porsche, Bosch: Drei Lichtblicke, die inmitten der Krise Hoffnung machen

 
Lichtblicke in der Autoindustrie – sie sind in diesen Zeiten recht selten, aber es gibt sie. Etwa bei Mercedes-Benz. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die Autoindustrie steckt in einer tiefen Krise. Dabei gibt es auch Aspekte, die Hoffnung machen. Zum Beispiel bei Mercedes-Benz, Porsche und Bosch.

Volontäre: Rouven Spindler (rsp)

Krise, Stellenabbau, Sparprogramm, US-Zölle und Co. – an Begriffen wie diesen kommt man seit geraumer Zeit kaum vorbei, wenn man sich mit dem Zustand der Autoindustrie beschäftigt. Dieser bringt unter anderem für Stuttgart und die Region mit seinen großen Playern negative Auswirkungen mit sich.

 

Doch inmitten all der Hiobsbotschaften gibt es auch positive Botschaften. Was genau macht Hoffnung? Mercedes-Benz, Porsche, Bosch – drei Unternehmen, drei Lichtblicke.

1. Der Mercedes CLA

Mercedes steckt zwar in der Krise und will zahlreiche Stellen abbauen – doch zugleich will das Unternehmen mit Dutzenden neuer Modelle aus der Defensive kommen. Das erste Modell dieser Produktoffensive ist der vollelektrische CLA, den Mercedes im März vorstellte. Er gilt beim Autobauer aus Stuttgart als Hoffnungsträger – und er machte sich bereits in den Zahlen bemerkbar. Im dritten Quartal nahm der E-Auto-Absatz im Vergleich zum Vorquartal um 22 Prozent zu. Er stieg somit auf 42.600 Fahrzeuge, was maßgeblich mit dem neuen Flaggschiff zu tun hatte. Für den CLA erhalte man „exzellentes Feedback“, erklärte Vertriebschef Mathias Geisen.

Bei Tests erhält das Auto Bestnoten, selbst bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH), der Lobhudelei gegenüber der Autoindustrie gänzlich unverdächtig, schnitt das Auto extrem gut ab.

Warum? Weil der von ihr gemessene Verbrauch im realen Verkehr bei 12,22 Kilowattstunden (kWh) pro 100 Kilometer lag. Ein Wert, der für diese Fahrzeugklasse extrem niedrig ist. Hinzu kommt: „Bei vorsichtiger Fahrweise lässt sich das Auto sogar mit nur 10,4 kWh pro 100 Kilometer betreiben“, erklärte Axel Friedrich, der viele Jahre Abteilungsleiter im Umweltbundesamt war und heute als Sachverständiger und Projektleiter der DUH tätig ist. Der CLA sei das „beste E-Auto, das ich bisher gemessen habe“.

2. Der Porsche Macan – und wie Oliver Blume nach vorne blickt

Porsche bietet den Macan in der Europäischen Union nicht mehr mit dem Verbrennungsmotor an – doch die dadurch erwartete Lücke ist ausgeblieben. Denn die E-Variante, deren Absatz angesichts der allgemeinen Elektroflaute schwer zu prognostizieren war, entwickelt einiges an Zugkraft. Auch deshalb ist der Absatz in den ersten drei Quartalen 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.

Der Stuttgarter Sportwagenhersteller lieferte demnach in den ersten neun Monaten 2024 weltweit 55.000 Macans aus. In diesem Jahr kamen bis Ende September bereits 64.783 Einheiten zusammen – so viele wie von keinem anderen Modell. Mehr als die Hälfte davon (36.250) entfallen laut Porsche auf die Elektro-Variante. In den meisten Ländern außerhalb der EU biete das Unternehmen den Macan zudem nach wie vor als Verbrenner an.

Oliver Blume äußerte sich kürzlich gegenüber unserer Zeitung zur Lage bei Porsche. Foto: Simon Granville

Trotz dieser Entwicklungen landete Porsche im dritten Quartal 2025 in den roten Zahlen. Im Interview mit unserer Zeitung im Dezember ging Porsche- und VW-Chef Oliver Blume, der seine Doppelrolle zum 1. Januar 2026 ablegt und sich vollständig auf die Leitung des Volkswagen-Konzerns konzentriert, auf den eingebrochenen Luxusmarkt in China und die US-Zölle ein.

„Der Preis zeigt, welches Innovationspotenzial im Wasserstoff steckt – und welch ganz entscheidende Rolle Bosch dabei spielt“, sagte Bosch-Chef Stefan Hartung bei der Preisübergabe in Berlin. Was er auch zeigt: Selbst in Krisenzeiten gibt es Lichtblicke.

Das siegreiche Bosch-Trio will mit dem Preisgeld in Höhe von 250.000 Euro übrigens künftige Entwickler fördern.

