Ein Unfall, der das Vorstellungsvermögen übersteigt – so und ähnlich lautet die Reaktion vieler Gerlinger angesichts der rätselhaften Irrfahrt eines 86-Jährigen am Montag über ihren Stadtfriedhof. Ein Stimmungsbild vom Abend.

Jan Sellner 14.04.2025 - 21:55 Uhr

In Gerlingen, der knapp 20.000 Einwohner großen Stadt am Fuße von Schloss Solitude gibt es seit Montagnachmittag nur ein Thema: die unvorstellbare Irrfahrt eines 86-Jährigen, der am Spätvormittag mit seiner schwarzen S-Klasse in den zentral gelegenen städtischen Friedhof gerast war, dort mehr als 100 Meter auf einem asphaltierten Weg zurückgelegt hatte, um am Ende des Friedhofsgeländes mehrere Urnengräber niederzuwalzen, einen Zaun zu durchbrechen und über einen Durchgangsweg hinweg in den alten Teil des Friedhofs zu brettern, wo das Fahrzeug weitere Grabsteine umriss und dann in einer Rauchwolke zum Stehen kam.