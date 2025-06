10.06.2025 - 13:00 Uhr , aktualisiert am 10.06.2025 - 17:43 Uhr

Die 81-jährige Fußgängerin stürzt und fällt dabei auf die Straße. Die Mercedes-Fahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Seniorin stirbt wenig später im Krankenhaus.

Julia Grinschgl 10.06.2025 - 13:00 Uhr

Am Freitag, 6. Juni, ereignete sich in der Friedenstraße in Eltingen ein Unfall, bei dem eine 81 Jahre alte Fußgängerin tödliche Verletzungen erlitt. Laut den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen soll sie im Bereich der Kreuzung mit der Hohheckstraße aus bislang unbekannter Ursache gestürzt und auf den Gehweg beziehungsweise auch auf die Straße gefallen sein.