Mercedes-Stadt erleben: Sindelfingen will Autokäufer in die Stadt locken

Die Sindelfinger Innenstadt ist um eine Attraktion reicher. Offiziell eröffnet wurde am Freitagnachmittag der Mercedes-Benz-Rundgang, eine kostenlose, digitale Stadttour zur Sindelfinger Stadt- und Automobilgeschichte. Vom Brückenschlag vom Mercedes-Benz-Werk zur Stadt Sindelfingen sprach Wirtschaftsförderer Felix Rapp angesichts des neuen Angebots, das noch eine Überraschung beinhaltet.

„Wir möchten unsere Kunden auch für die Stadt Sindelfingen begeistern“, unterstrich Anita Szwejda, Mitverantwortliche für das Kunden-Center des Sindelfinger Autobauers. Über 250 Auslieferungen betreuen sie und ihre Kollegen täglich. „Diese Gäste hätten wir gerne auch in unserer schönen Innenstadt“, bekräftigte Sindelfingens Oberbürgermeister Bernd Vöhringer, „wir haben Geschichte, Kultur und Gastronomie zu bieten.“

„Vieles wäre ohne die Wirtschaftskraft von Mercedes nicht möglich gewesen“, sagte er. Es gebe bereits zahlreiche Rundgänge, die alle Facetten der Stadt beleuchteten, doch der jetzt eröffnete neue Mercedes-Benz-Rundgang zeige, wie eng Gegenwart und Vergangenheit vor dem besonderen Hintergrund des 110-jährigen Werksjubiläums verknüpft sind – „mit allen Höhen und Tiefen“. Außerdem lobte Vöhringer die Zusammenarbeit bei Veranstaltungen vom Fußball Junior-Cup bis hin zum WerkStadtlauf.

Bei Kevin Kugel was Süßes holen

Der neue Mercedes-Benz-Rundgang mit Start am Sindelfinger Marktplatz steht natürlich allen Interessierten offen. Mercedes-Benz-Kundinnen und Kunden, die ihr Fahrzeug am Sindelfinger Werk in Empfang nehmen, erhalten bei erfolgreichem Abschluss des Rundgangs zusätzlich ein exklusives Geschenk bei Kevin Kugel in der Böblinger Straße. „Als Goodie gibt es aktuell eine gefüllte Kokospraliné-Erdbeerschokolade und ab Herbst wieder etwas anderes“, machte der Chocolatier Lust auf mehr.

Stellvertretend für die überall im Stadtgebiet aufgebauten Stelen – zweisprachig Deutsch-Englisch und QR-Code für Animationen in Augmented Reality – wurde die am Alten Rathaus feierlich enthüllt und auch gleich Selfies mit einem nur virtuell mitten auf der Straße platzierten älteren Mercedes S-Klasse-Modell gemacht. Real vorhanden zum Anfassen und sogar Aufsitzen war – allerdings nur am Freitag – ein Nachbau des Patent-Motorwagens von Carl Benz aus dem Jahr 1886 und damit der Urahn aller späteren Automobile. „Ich bin auf die Resonanz gespannt“, formulierte Anita Szwejda. „Ich hoffe, dass der Brückenschlag gelingt“, ergänzte Felix Rapp.