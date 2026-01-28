Das Mercosur-Abkommen im EU-Parlament sorgt für eine hitzige Debatte im Landtag: Grüne räumen Fehler ein, SPD und CDU warnen vor falschen Signalen.
28.01.2026 - 16:24 Uhr
Die Debatte war noch keine fünf Minuten alt, da war klar, wie aufgeladen diese Sitzung werden würde. „Diese Abstimmung war ein Fehler“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzender Andreas Schwarz am Mittwochvormittag im Landtag von Baden-Württemberg. In diesem Punkt waren Schwarz und Ministerpräsident Winfried Kretschmann sich eindeutig einig: Beide bewerteten die Entscheidung aus Straßburg als falsch.