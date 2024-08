Marco Wildersinn kennt Meris Skenderovic aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG 1899 Hoffenheim. Wie schätzt der Trainer von Regionalligist Stuttgarter Kickers seinen neuen Stürmer ein? Welche Qualitäten bringt der 26-Jährige mit?

Jürgen Frey 21.08.2024 - 11:05 Uhr

Ob Meris Skenderovic gleich zum Kader zählt? Marco Wildersinn lässt sich nicht in die Karten blicken: „Wir haben noch drei Trainingseinheiten, es liegt an ihm, wie an jedem anderen Spieler auch, sich zu beweisen, Leistung zu bringen und sich zu empfehlen“, sagt der Trainer des Fußball-Regionalliga-Spitzenreiters Stuttgarter Kickers vor dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Tabellenzweiten FC-Astoria Walldorf.