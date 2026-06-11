Ein wohnungsloser Berliner rettet 2004 das Notebook von Friedrich Merz. Eine krebskranke Frau stellt 2026 den Kanzler zur Rede – mit ähnlicher Reaktion in beiden Fällen.
Als Silvia Dronsch, eine Hautkrebspatientin im vierten Stadium aus Suhlendorf bei Uelzen, Ende April 2026 auf einem Bürgerdialog in Salzwedel das Wort an Bundeskanzler Friedrich Merz richtete, gab es einen kleinen Eklat: Dronsch fragte den CDU-Politiker, warum bei den Bürgern so stark gespart werde, nicht aber bei den Politikern, und spielte damit auf Gerüchte über geplante Gehaltserhöhungen für Regierungsmitglieder an.