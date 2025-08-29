Merz besucht Macron: Es braucht zweimal David, damit Goliath ihn ernst nimmt

Die Geschichte von David und Goliath gehört zu jenen aus der Bibel, die jedes Kind faszinieren. Der Kleine besiegt den Großen, indem er im richtigen Moment seine Steinschleuder zum Einsatz bringt. Es ist ein Bild, das für die internationale Politik leider untauglich ist. Hier behält auf Dauer fast immer der Stärkere die Oberhand.

Deutschland und Frankreich sind die wichtigsten Länder in der Europäischen Union – und trotzdem, wenn man auf die Machtverhältnisse in der Welt blickt, nicht mehr als zweimal David. Goliaths Macht liegt in den Händen der USA, die früher Europa schützten und jetzt kein verlässlicher Partner mehr sind. China wird den USA mit seiner Wirtschaftsmacht immer mehr zur Konkurrenz. Russland will – koste es, was es wolle – militärisch als Goliath agieren.

Merz und Macron haben Sinn für Pathos

Für ein Europa, das wirtschaftlich stark bleiben will und in Sachen Militär und Sicherheit erst noch stark werden muss, ist das eine sehr schwierige Ausgangslage. Wenn Europa dauerhaft eine wichtige Rolle in der Welt spielen möchte, stehen zwei Dinge im Fokus. Erstens: Deutschland und Frankreich müssen gut zusammenarbeiten. Zweitens: Es muss ihnen gelingen, dabei die anderen europäischen Länder mit einzubinden. Viele kleine Davids können sich nur zusammen behaupten.

Ohne eine funktionierende deutsch-französische Achse wird Europa aber stets schwach sein. Es ist deshalb ein Glücksfall, dass Friedrich Merz und Emmanuel Macron einen so guten Draht zueinander haben, wie sich jetzt auch beim gemeinsamen Ministerrat in Toulon gezeigt hat. Das ist Olaf Scholz, den an Macron das aufschneiderische Auftreten nervte, nie gelungen. Merz haut gern selbst mal einen Spruch raus – und der Bundeskanzler hat, wie Macron, einen Sinn für Pathos. Der gehört in der deutsch-französischen Freundschaft dazu.

Natürlich gibt es in der deutsch-französischen Beziehung trotzdem Probleme. Natürlich haben zwei so große Länder – selbst wenn sie befreundet sind – unterschiedliche Interessen. Was am Ende zählt, ist, ob die handelnden Personen in der Lage sind, zu fairen und gemeinsamen Lösungen zu kommen. Das muss das deutsch-französische Gespann Merz und Macron etwa im Streit um das Kampfjet-Projekt FCAS erst noch beweisen.

Die hohe Kunst der Gemeinsamkeit

Wenn zwei sich an den Händen halten, ist es eine hohe Kunst, auch dann nicht loszulassen, wenn der andere einem einmal auf die Füße tritt. Eine nennenswerte Alternative dazu gibt es aber nicht. Denn wie wollen die Länder Europas gemeinsam verteidigungsfähig werden, sollte es schon Deutschland und Frankreich, die das Zentrum der Europäischen Union bilden, nicht gelingen, sich zusammenzuraufen? Wie sollte es eine Chance geben, US-Präsident Donald Trump in der Ukraine-Politik im Boot zu halten, wenn schon Deutschland und Frankreich nicht einheitlich agieren?

Merz und Macron machen also gerade vieles richtig. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass sie es erst noch schaffen müssen, ihre eigenen Länder stabil und stark zu halten, wenn sie Europa gestalten wollen. Dass da in Frankreich mit der kommenden Vertrauensabstimmung über Premierminister François Bayrou Fragezeichen erlaubt sind, ist offensichtlich. Doch auch in Deutschland tun sich in der schwarz-roten Koalition frühe Risse auf. Und noch ist es nicht ausgemacht, ob es ihr gelingt, Deutschland auf den wirtschaftlichen Wachstumskurs zurückzuführen.

Wenn David aber zu schwach ist, eine Steinschleuder überhaupt zu halten oder sich gar keine mehr leisten kann, ist er verloren. Selbst, wenn er sich mit anderen zusammentut.