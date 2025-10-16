Merz’ Einheitsrede Geeigneter Kronzeuge für den Kanzler?
In seiner Rede zum Einheitstag zitierte Friedrich Merz den Philosophen Ernest Renan. Von ihm gibt es antisemitische und rassistische Äußerungen. Wusste der Regierungschef das?
Es war eine wichtige Rede für Friedrich Merz, und sie kam gut an. Nicht herausragend, aber sehr solide – so wurden die Ausführungen des Kanzlers am Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken gewertet. Im Beisein des französischen Präsidenten Macron zitierte er unter anderem den französischen Philosophen und Historiker Ernest Renan, der die Nation vor 150 Jahren ein „tägliches Plebiszit“ genannt habe. Gemeinsam Herausforderungen zu bewältigen: das, so Merz sinngemäß, schweiße in der Tat zusammen.