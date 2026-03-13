Das gibt es selten: Der Kanzler reist ins Ausland und macht einen Bogen um die Hauptstadt des Ziellandes. In Norwegen hat er zwei Reiseziele gefunden, die mindestens genauso interessant sind wie Oslo.
13.03.2026 - 03:56 Uhr
Andenes - Der bevorstehende Start einer deutschen Weltraumrakete, eine Militärübung mit deutscher Beteiligung in der Arktis sowie U-Boote, Öl und Gas: Das sind die Hauptgründe, warum Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) heute im hohen Norden Norwegens jenseits des Polarkreises unterwegs ist.