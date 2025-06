Merz in Washington

Die Zoll-Drohungen von US-Präsident Trump gegen die EU werden ein Hauptthema beim Antrittsbesuch von Kanzler Merz im Weißen Haus sein. Der CDU-Generalsekretär denkt einen Schritt weiter.

dpa 05.06.2025 - 03:30 Uhr

Berlin - Trotz des aktuellen Handelsstreits zwischen der EU und den USA hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann die Hoffnung auf ein Freihandelsabkommen zwischen beiden Seiten nicht aufgegeben. Es gehe um knapp 800 Millionen Menschen in demokratischen Staaten, die ein Interesse daran haben müssten, "dass wir uns mit gemeinsamen Standards durchsetzen in der Welt, auch gegenüber China", sagte Linnemann der Deutschen Presse-Agentur vor dem Treffen zwischen Kanzler Friedrich Merz (CDU) und US-Präsident Donald Trump in Washington. "Kooperation ist dazu der Schlüssel."