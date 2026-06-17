Ein wohnungsloser junger Berliner rettet 2004 das Notebook von Friedrich Merz. Eine krebskranke Frau stellt 2026 den Kanzler zur Rede – beide Male zeigt sich der Kanzler ziemlich empathielos.

Als Silvia Dronsch, eine Hautkrebspatientin im vierten Stadium aus Suhlendorf bei Uelzen, Ende April 2026 auf einem Bürgerdialog in Salzwedel das Wort an Bundeskanzler Friedrich Merz richtete, gab es einen kleinen Eklat: Dronsch fragte den CDU-Politiker, warum bei den Bürgern so stark gespart werde, nicht aber bei den Politikern, und spielte damit auf Gerüchte über geplante Gehaltserhöhungen für Regierungsmitglieder an.

"Lügenfritz"-Debatte um Friedrich Merz - wer sagt die Wahrheit? Der inzwischen auch wegen der "Lügenfritz"-Debatte und seiner ständigen Strafanzeigen gegen kritische Bürger ("Majestätsbeleidigung" nach § 188 StGB) verstärkt ins Gerede gekommene Merz reagierte scharf: Er wies die Behauptung als "falsch" zurück – obwohl es zeitweise durchaus entsprechende Pläne und eine Vorlage aus dem Innenministerium gab – und bat sie, das "nicht ungeprüft" zu wiederholen.

Auf die öffentliche Diskussion folgte im Juni nun ein Brief aus dem Kanzleramt, dem eine Autogrammkarte mit persönlicher Widmung beilag, in der Merz ihr laut der Allgemeinen Zeitung alles Gute wünschte. Ein Mitarbeiter legte ein Begleitschreiben bei, das ihr Zuversicht und Kraft wünschte.

Merz-Autogrammkarten im Bundestagswahlkampf. Foto: IMAGO/wolterfoto

Obdachloser fand Merz-Laptop

Ist die Sache damit elegant vom Tisch? Der Fall weckt jedenfalls Erinnerungen an das Jahr 2004. Damals verlor Friedrich Merz, damals stellvertretender CDU-Bundestagsfraktionsvorsitzender, laut Medienberichten seinen Laptop an einem Taxistand am Berliner Ostbahnhof. Gefunden wurde er von Enrico J., einem obdachlosen Verkäufer der Straßenzeitung „Straßenfeger“.

Auf dem Gerät befanden sich nach Angaben des Finders sensible Daten sowie Handynummern prominenter Politiker, darunter Gerhard Schröder, Angela Merkel, Edmund Stoiber und Theo Waigel. Der Mann hätte das Notebook wohl auf dem Schwarzmarkt verkaufen können, entschied sich jedoch dagegen. Er übergab es dem damals noch im Bahnhof ansässigen Bundesgrenzschutz und hinterließ als Adresse einen Kontakt zur Obdachlosenhilfe.

Als Finderlohn gab es nur ein Merz-Buch für Enrico J.

Vier Wochen später wurde ihm über eine Sozialarbeiterin der Dank von Friedrich Merz übermittelt: ein frisch erschienenes Buch des Politikers mit dem Titel „Nur wer sich ändert, wird bestehen. Vom Ende der Wohlstandsillusion“, versehen mit der Widmung „Vielen Dank an den ehrlichen Finder“. Den gesetzlich fälligen Finderlohn von 10 Prozen soll Merz laut Medienberichten damals schuldig geblieben sein.

Der Vorfall geriet zunächst in Vergessenheit, bis Enrico J. 2018 in einem Interview mit der taz darüber sprach. „Das fand ich echt total unverschämt“, erinnerte er sich. Er habe das Buch sofort in die Spree geworfen. Merz habe gewusst, dass er obdachlos sei, schließlich habe er die Adresse der Obdachlosenhilfe hinterlassen. Dennoch sei ihm das nicht mal einen Cent wert gewesen. Was ihn eigentlich geärgert hatte, war weniger das Ausbleiben einer materiellen Belohnung als das Fehlen einer wirklich persönlichen Geste: Er hätte sich gefreut, wenn Merz sich persönlich bei ihm bedankt hätte. Auf Anfrage des Spiegel wollte sich ein Sprecher des Politikers damals nicht zu den Vorgängen äußern.

Nach einer Einordnung von RND aus dem Jahr 2018 stimmt die Geschichte "höchtwahrscheinlich", sie sei keine Legende. Merz wollte sich gegenüber verschiedenen Medien nicht dazu äußern, schreibt das Medium. Enrico J. soll die Hauptstadt inzwischen verlassen und ein neues Leben begonnen haben.

Markus Söder soll laut Medienberichten Kanzler-Ambitionen hegen – steht aber in der CSU innerparteilich unter Druck. Foto: AFP

Autogrammkarte und Widmung von Merz

Im Fall Dronsch hatte Merz seine Reaktion zunächst öffentlich und vor laufenden Kameras gezeigt. Die Frau wollte laut Medienberichten eine Entschuldigung und kontaktierte dafür das Kanzleramt. Ein Mitarbeiter führte ein längeres, nach Angaben der Regierung vertrauliches Telefonat mit ihr. Ihren Wunsch nach einer persönlichen Unterschrift des Kanzlers erfüllte man daraufhin – immerhin mehr Feedback als bei Enrico J. 2004.

Beide Geschichten sind ähnlich: Ein Mensch in einer schwierigen Lage tritt in Kontakt mit Friedrich Merz. Merz reagiert. Die Reaktion wird als Geste verpackt, die etwas Persönliches vermitteln soll, ob Buchwidmung oder Autogrammkarte. Ob diese Gesten dem jeweiligen Anlass gerecht wurden, haben die Betroffenen selbst bewertet. Enrico J. warf das Buch in die Spree. Was Silvia Dronsch mit der Autogrammkarte gemacht hat, ist nicht bekannt.

Merkel und Flüchtlingskind Reem

Zwischen Merz und Ex-Kanzlerin Angela Merkel, die wegen des weinenden Flüchtlingskinds Reem im Jahr 2015 angeblich ihre Flüchtlingspolitik geändert haben soll, nachdem man ihr bei einem Bürgerdialog zunächst "Gefühlskälte" vorgeworfen hatte, scheinen in Sachen Empathie jedenfalls Welten zu liegen. Nun lässt sich natürlich trefflich darüber streiten, ob Merkel damals vielleicht sogar ein Tick Merzscher Nüchternheit gut angestanden hätte oder eher umgekehrt.

Schwer einzuordnen ist das Ganze trotzdem, denn vom engeren Umfeld wird der Kanzler mitunter durchaus als aufbrausend, emotional oder sogar wankelmütig und leicht zu beeinflusen beschrieben. Schicksale anderer Menschen scheinen ihn nicht immer völlig kalt zu lassen, vor allem aber wirkt er wehleidig und dünnhäutig, wenn es um ihn selbst geht.

Spekulationen über einen möglichen unionsinternen Kanzlerwechsel nach den anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland halten jedenfalls an. Vorgezogene Neuwahlen soll Bundespräsident Steinmeier (SPD) in internen Gesprächen jedoch ausgeschlossen haben.