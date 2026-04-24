Friedrich Merz löste mit seiner Aussage zur Rente eine Debatte über die Zusammensetzung der Altersvorsorge aus. Was der Kanzler fordert.
24.04.2026 - 07:39 Uhr
Bei einer Rede am 20. April 2026 in Berlin, gehalten beim Jahresempfang des Bundesverbands deutscher Banken, erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die gesetzliche Rentenversicherung werde künftig allein nicht mehr ausreichen, um den Lebensstandard im Alter zu sichern. Wörtlich sagte Merz, die gesetzliche Rente werde „allenfalls noch die Basisabsicherung“ darstellen.