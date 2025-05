Friedrich Merz ist im ersten Anlauf der Kanzlerwahl gescheitert. Sein designierter Außenminister äußert umgehend sein Bedauern und äußert sich auch über mögliche Spätfolgen.

red/dpa 06.05.2025 - 11:59 Uhr

Nach dem gescheiterten ersten Wahlgang von CDU-Chef Friedrich Merz bei der Kanzlerwahl sieht der designierte Außenminister Johann Wadephul ihn nach eigenen Worten nicht politisch beschädigt. „Also es hat doch schon zahlreiche Wahlgänge von Ministerpräsidenten in ganz Deutschland gegeben, wo es im ersten Wahlgang nicht gereicht hat. Auch in anderen Staaten ist das schon passiert. Und wer redet heute noch darüber, ob es im ersten oder zweiten Wahlgang geklappt hat“, sagte der CDU-Politiker in Berlin auf die Frage, ob Merz nun beschädigt sei.