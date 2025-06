Dänemark drängt beim EU-Gipfel auf eine härtere Migrationspolitik. Mit strengen Vorschlägen zur Asylbearbeitung und Rückführung will es die EU-Politik prägen.

red/AFP 26.06.2025 - 14:37 Uhr

Beim EU-Gipfel in Brüssel hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag den Schulterschluss mit Hardlinern in der Migrationspolitik gesucht. Zu dem informellen Treffen hatte unter anderem Dänemark eingeladen, dessen strenge Migrationspolitik zunehmend Anhänger in Europa findet. Das Land übernimmt am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft und dürfte dabei auf strengere EU-weite Vorschriften drängen, unter anderem bei der Bearbeitung von Asylanträgen und den Klagemöglichkeiten.