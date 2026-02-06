Die Konsumgüterbranche befasst sich auf der Messe Ambiente in Frankfurt mit Trends, Designs und Dekorationen. Verliehen wird auch ein Preis für Produktpiraterie.
06.02.2026 - 14:27 Uhr
Frankfurt/Main - Zum Start der Messe Ambiente in Frankfurt sieht sich die Konsumgüterbranche unter großem Druck. Das Umfeld sei geprägt von geopolitischen Spannungen, neuen Zollregimen, steigenden Anforderungen und hoher Kostenunsicherheit, hieß es von der Messe Frankfurt Exhibition GmbH zum Auftakt der Fachmesse. Bis Dienstag (10. Februar) präsentieren auf der Ambiente sowie den parallel laufenden Messen Christmasworld und Creativeworld insgesamt 4.636 Aussteller aus mehr als 170 Ländern Trends und Innovationen, das sind fast ebenso viele Aussteller wie im Vorjahr.