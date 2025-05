Informieren Sie sich über Neuheiten auf zwei und vier Rädern, testen Sie Ihre Fahrsicherheit und genießen Sie ein buntes Rahmenprogramm.

Franziska Kleiner 14.05.2025 - 15:34 Uhr

Was ist das Neueste auf dem Automobilmarkt, was zeichnet aktuelle Zweiradmodelle aus, wie lässt sich die Sicherheit im Fahrradverkehr verbessern? Auch diese Fragen will die Neuauflage der schon traditionellen Messe „Ditzingen mobil“ beantworten. Die Messe findet an diesem Wochenende, 17. und 18. Mai, in der Ditzinger Innenstadt statt.