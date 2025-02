Nahverkehr in der Region Stuttgart Preise für Bus und Bahn steigen deutlich

Der Verkehrs- und Tarifverbund will zum 1. September die Ticketpreise im Nahverkehr der Region Stuttgart anheben. Der Vorschlag wird nun in unterschiedlichen politischen Gremien diskutiert – ohne dass die viel an der Höhe und am Zeitpunkt des Tarifsprungs ändern können.