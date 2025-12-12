Jugendliche, die noch nicht wissen, was sie nach dem Schulabschluss machen wollen, kommen zur Einstieg Stuttgart. Auf der kostenlosen Erlebnismesse für Ausbildung und Studium gibt es Infos, Beratung, Vorträge und noch viel mehr.

Der Schulabschluss ist in Sichtweite, der Nachwuchs aber noch völlig planlos? Alles ist spannender, als sich mit den Möglichkeiten nach der Schule zu beschäftigen? Kein Wunder, denn das Thema ist nicht gerade spannend, die Möglichkeiten zu vielfältig und die Angst vor einer Entscheidung oft groß. Dabei ist es wichtig, sich rechtzeitig mit den eigenen Wünschen, Fähigkeiten und dazu passenden Berufen auseinanderzusetzen. Denn oft starten Bewerbungsphasen bereits ein Jahr vor Ausbildungsbeginn, und für manch einen Studiengang müssen die Voraussetzungen stimmen.

Jugendliche aus Stuttgart und Umgebung sowie deren Eltern können sich auf der Einstieg Stuttgart helfen lassen. Am 23. und 24. Januar gibt es auf der Erlebnismesse jede Menge Infos rund um Ausbildung, Studium, Auslandsaufenthalt, Freiwilligendienste und Bewerbung. Der Eintritt ist frei mit Online-Ticket.

Berufsorientierung: Fragen stellen und sich ausprobieren

Was erwartet mich im Studiengang Soziale Arbeit? Wie viel verdiene ich im „Mittleren Bankdienst“? Welche Fähigkeiten brauche ich für eine Ausbildung in der Physiotherapie? Kann ich Medizin im Ausland studieren und wenn ja, was muss ich wissen? Welche Studiengänge mit Schwerpunkt Wirtschaft gibt es? Mechatronik oder Bauingenieurwesen - was liegt mir mehr? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bekommen die Besucherinnen und Besucher von den Ausstellenden der Einstieg Stuttgart. An einigen Ständen kann man zudem selbst aktiv werden.

Selbstverständlich geben die teilnehmenden Unternehmen, Hochschulen und Institutionen auch Infos zu allen anderen Themen, die im Berufswahlprozess wichtig sind: Bewerbungsfristen, Wege der Studienfinanzierung, Verdienstmöglichkeiten und spätere Entwicklungschancen.

Extrem beliebt: das kostenlose Speed Coaching

Jugendliche, die noch gar nicht wissen, was sie können und wollen, nutzen am besten das kostenlose Speed Coaching. Im Gespräch mit den Berufswahl-Experten kommen sie persönlichen Stärken auf die Spur und finden heraus, welche beruflichen Faktoren ihnen wichtig sind. Am Ende der 15-minütigen Beratung bekommen sie mögliche Ausbildungsberufe und Studienrichtungen an die Hand und können anschließend die passenden Messestände ansteuern. Auch die Agentur für Arbeit ist vor Ort. Wer mehr über das Studium, die Ausbildung oder ein Gap Year wissen will, kann sich auf der Einstieg Stuttgart jederzeit an die Profis wenden.

Vor Ort werden Praktikumsplätze vergeben

Weil Jugendliche erst dann wirklich wissen können, ob ein Beruf zu ihnen passt oder nicht, müssen sie ihn ausprobieren – zum Beispiel durch ein Praktikum. Wer noch auf der Suche ist, kann sich direkt auf der Messe einen Praktikumsplatz sichern. Ausstellerinnen und Aussteller, die Praktika anbieten, sind dank der Kennzeichnung „Praktikum möglich“ auf einen Blick zu erkennen.

Einstieg Stuttgart

Was: Erlebnismesse für Ausbildung & Studium

Wann: 23. und 24. Januar 2026 (Freitags von neun bis 14 Uhr und samstags von zehn bis 15 Uhr)

Wo: Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Für wen: Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 23 Jahren, Berufsanfänger und Studieninteressierte, Lehrkräfte und Eltern

Mehr Infos und kostenlose Tickets gibt es auf der Webseite der Einstieg GmbH.