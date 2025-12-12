Jugendliche, die noch nicht wissen, was sie nach dem Schulabschluss machen wollen, kommen zur Einstieg Stuttgart. Auf der kostenlosen Erlebnismesse für Ausbildung und Studium gibt es Infos, Beratung, Vorträge und noch viel mehr.
Der Schulabschluss ist in Sichtweite, der Nachwuchs aber noch völlig planlos? Alles ist spannender, als sich mit den Möglichkeiten nach der Schule zu beschäftigen? Kein Wunder, denn das Thema ist nicht gerade spannend, die Möglichkeiten zu vielfältig und die Angst vor einer Entscheidung oft groß. Dabei ist es wichtig, sich rechtzeitig mit den eigenen Wünschen, Fähigkeiten und dazu passenden Berufen auseinanderzusetzen. Denn oft starten Bewerbungsphasen bereits ein Jahr vor Ausbildungsbeginn, und für manch einen Studiengang müssen die Voraussetzungen stimmen.