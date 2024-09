Alle zwei Jahre schlägt das Herz der Metallbearbeitung in Stuttgart. Im September werden auf der AMB an fünf Tagen neueste Produkte, Technologien, Innovationen und Dienstleistungen präsentiert.

Vom 10. bis 14. September 2024 öffnet die AMB zur 21. Ausgabe ihre Tore und versammelt das Who’s Who der Branche. Die AMB ist der Marktplatz der spanabhebenden Metallbearbeitung. Im Fokus stehen neueste Entwicklungen rund um Werkzeugmaschinen und Fertigungsanlagen der spanabhebenden Metallbearbeitung, Präzisionswerkzeuge, Mess- und Prüftechnik sowie die jeweiligen Komponenten vor allem zur Automatisierung und Digitalisierung.

AMB in Stuttgart: Voll belegte Messehallen

Mit über 1200 Unternehmen aus 30 Ländern ist die AMB 2024 voll belegt. Das Fachpublikum erwartet ein breit gefächertes Ausstellerangebot, bei dem global führende Hersteller sowie leistungsstarke mittelständische Unternehmen und innovative Start-ups aus der Region vertreten sind.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Am Samstag werden speziell Fachkräfte zur AMB eingeladen – für ein Meet and Greet mit Instagram- und YouTube-Größen der Zerspanung und um mit anderen Fachkräften in Kontakt zu kommen. Besucherinnen und Besucher profitieren zudem von einem vielfältigen Rahmenprogramm. Auf der AMB Stage im Atrium warten spannende Highlights, wie die Verleihung des AMB Awards, die Morning Minutes sowie KI-Expertentalks. Währenddessen lädt die International Gallery mit einer exklusiven Lounge und landesspezifischen Happy Hours zum Netzwerken ein. Um sich über die vielen Erlebnisse der Messetage auszutauschen, hat das Outdoor AMBiente im Messepark bis 20 Uhr (Sa bis 15 Uhr) geöffnet. Und das war längst nicht alles: Alle Programmpunkte finden Interessierte in der neuen AMB App.

