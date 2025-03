Aussteller und Besucher kommen in der Alten Kelter in Fellbach bei der „Tisch und Tafel“ am Samstag, 29., und Sonntag, 30. März, in Austausch. Die Vielfalt und Qualität von Manufakturen kann hier kennengelernt und gekostet werden.

Eva Schäfer 25.03.2025 - 19:00 Uhr

Die Schoko-Hasen, die unter dem Holzgebälk der Alten Kelter Parade stehen, sind handgemacht. Konditormeisterin und Chocolatière Ulrike Maurer hat sie selbst gegossen. Wie viele der süßen sie Häschen macht, das kann sie nicht genau sagen, aber mehrere Hundert in verschiedenen Sorten entstehen in ihrer offenen Manufaktur in dem Fachgeschäft in der Winnender Fußgängerzone. Auch in Fellbach ist sie mit einem Geschäft im Rathaus-Carrée präsent. Mit Schoko-Hasen, Krokant- und Eierliköreier, Dubai-Schokolade und manchem mehr ist Maurer wieder bei der Messe „Tisch und Tafel“ dabei. Am Wochenende, 29. und 30. März, laden mehr als hundert Aussteller zu einer Entdeckungsreise für die Sinne ein. Am Samstag hat die Messe mit kreativen Ideen rund um Essen, Trinken, Wohnen und Dekoration von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.