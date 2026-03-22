Messe „Vital + Aktiv“ in Böblingen: Die digitale Fußmessung ist der Renner

Gesundheit, Bewegung und Prävention betreffen Menschen jeden Alters. Genau darauf setzt die Gesundheitsmesse Vital + Aktiv, die am Wochenende mit zahlreichen Ausstellern und Vorträgen Besucher zum Informieren und Ausprobieren ins Sparkassen-Forum Böblingen eingeladen hatte. „Es gibt ein paar interessante Sachen hier“, sagt Hans Wiedemann aus Böblingen, der sich gemeinsam mit seiner Frau an den Ständen umsieht. Eine andere Besucherin hat die digitale Fußmessung ausprobiert und fühlt sich nun gut informiert. Informieren, ausprobieren und ins Gespräch kommen – genau darum geht es bei der Aktiv & Vital Gesundheitsmesse.

Rund 15 Aussteller repräsentierten ein breites Spektrum an Gesundheitsbereichen. Die Angebote reichten von Schlafsystemen und speziellen Kissen bis hin zu Kosmetik, Immobilien und Beratungsstellen wie dem Kreisseniorenrat oder der Kanzlei für Erbrecht. Auch E-Bikes konnten ausprobiert werden. „Früher war das eher eine Messe für Senioren“, erklärt Organisatorin Heike Poliak-Klein. Inzwischen habe sich das Konzept jedoch verändert. Heute sei die Veranstaltung bewusst als Gesundheitsmesse für alle Altersgruppen angelegt. Mit dem Verlauf zeigt sie sich zufrieden: Besonders am Samstag sei die Messe sehr gut besucht gewesen.

Ein wichtiger Bestandteil der Veranstaltung seien die Vorträge, die regelmäßig auf großes Interesse stießen. „Die Vorträge sind immer sehr gut besucht“, sagt Poliak-Klein. Auch der Auftritt einer Tanzschule sei beim diesjährigen Publikum gut angekommen.

Informieren, ausprobieren, ins Gespräch kommen: Rund 15 Aussteller präsentierten bei der Messe Angebote rund um Gesundheit und Prävention. Foto: Heike Poliak-Klein

Digitale Fußmessung begeistert Besucher der Gesundheitsmesse

Großes Interesse weckte unter anderem auch das Angebot des Sanitätshauses Scheible. Dort konnten Besucher eine digitale Fußmessung sowie eine Venendruckmessung durchführen lassen. „Das zieht“, berichtete Marc Banzhaf, Orthopädietechnikermeister. Mithilfe der Messung lasse sich feststellen, ob beispielsweise eine Fußfehlstellung wie Spreiz- oder Knickfüße vorliegen könnte und ob Einlagen sinnvoll seien. Auch der Venendruck im Bein könne überprüft werden, um festzustellen, ob Kompressionsstrümpfe benötigt würden.

Wichtig sei es, mögliche Fehlstellungen frühzeitig zu erkennen. „Wenn man das rechtzeitig herausfindet, hat man deutlich weniger Beschwerden später“, sagte Banzhaf. Durch rechtzeitige Maßnahmen könnten sogar Folgeprobleme wie Kniearthrose häufig verhindert werden. Marc Banzhaf ist zufrieden mit der Messe: „Wir sind jedes Jahr dabei – und es lohnt sich immer“, sagt er.

Auch individuelle Analysen standen in diesem Jahr im Mittelpunkt. Bei Sano Gym Sindelfingen konnten Besucher eine kostenlose Schmerzanalyse durchführen lassen. Dabei kam ein sensorbasiertes Messsystem zum Einsatz, das insbesondere bei Schulter- und Nackenproblemen genutzt wird. „Wir versuchen, erst die Ursache für den Schmerz zu finden“, erklärte Sara Lerbs. Auf dieser Grundlage werde anschließend ein individueller Trainingsplan erstellt.

Besucher entdecken Neues auf der Gesundheitsmesse

Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich zu informieren, Vorträge zu besuchen oder Angebote direkt auszuprobieren. „Ich habe mir hier letztes Jahr schon ein Kissen gekauft, jetzt wollte ich einfach schauen, was es hier so gibt“, sagt Michael Clough aus Böblingen nach seinem Rundgang über die Messe.

Für die Organisatoren steht fest, dass die Veranstaltung ausgebaut werden soll. „Wir möchten das Portfolio gerne erweitern und noch mehr Aussteller gewinnen“, sagt Poliak-Klein. Die Gesundheitsmesse solle auch künftig zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten seien, aktiv und vital zu bleiben. Das sieht auch Michael Fritz, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Böblingen, so: „Die Messe „Vital + Aktiv“ in unserem Sparkassenforum hat in diesem Jahr unter einem neuen Namen einen wichtigen Impuls für unsere Region gesetzt. Sie hat gezeigt, wie bedeutend Gesundheit, Bewegung und Prävention für alle Altersgruppen sind und wie wertvoll der persönliche Austausch vor Ort ist. Genau solche Angebote stärken nachhaltig die Lebensqualität in unserer Region.“