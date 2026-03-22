Messe „Vital + Aktiv“ in Böblingen „Digitale Fußmessung zieht Besucher in ihren Bann“
Die Gesundheitsmesse „Vital + Aktiv“ in Böblingen zieht mit digitalen Fußmessungen, kostenloser Schmerzanalyse und vielen Vorträgen zahlreiche Besucher an.
Die Gesundheitsmesse „Vital + Aktiv“ in Böblingen zieht mit digitalen Fußmessungen, kostenloser Schmerzanalyse und vielen Vorträgen zahlreiche Besucher an.
Gesundheit, Bewegung und Prävention betreffen Menschen jeden Alters. Genau darauf setzt die Gesundheitsmesse Vital + Aktiv, die am Wochenende mit zahlreichen Ausstellern und Vorträgen Besucher zum Informieren und Ausprobieren ins Sparkassen-Forum Böblingen eingeladen hatte. „Es gibt ein paar interessante Sachen hier“, sagt Hans Wiedemann aus Böblingen, der sich gemeinsam mit seiner Frau an den Ständen umsieht. Eine andere Besucherin hat die digitale Fußmessung ausprobiert und fühlt sich nun gut informiert. Informieren, ausprobieren und ins Gespräch kommen – genau darum geht es bei der Aktiv & Vital Gesundheitsmesse.