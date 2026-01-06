Deutschland ist für Messen ein wichtiger Standort. Der Branchenverband rechnet für 2026 erneut mit Hunderten Veranstaltungen - und knüpft allmählich wieder ans Vorkrisen-Niveau an.
06.01.2026 - 04:00 Uhr
Berlin - Die deutsche Messebranche rechnet für dieses Jahr mit mehr Veranstaltungen und Ausstellern. An den rund 70 Messeplätzen in Deutschland sind insgesamt gut 320 Messen geplant, wie der Branchenverband Auma mitteilte. Mit rund 25 gebe es die meisten Branchenschauen in Stuttgart, gefolgt von Köln und Nürnberg mit jeweils 24 Veranstaltungen.