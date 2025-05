Sie gehört zu den größten Kunstmessen der Welt – jetzt wird sie noch größer. Art Basel expandiert in die Golfregion. Die Premiere soll 2026 in der katarischen Hauptstadt Doha über die Bühne gehen.

dpa 20.05.2025 - 16:28 Uhr

Basel/Doha - Während der globale Kunstmarkt schwächelt, expandiert die renommierte Kunstmesse Art Basel in eine neue Region. Schon im Februar 2026 soll die erste Art Basel in Katars Hauptstadt Doha stattfinden. Bisher gibt es Ableger der Messe in Basel, Miami Beach, Hongkong und – seit 2022 – in Paris.