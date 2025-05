Am Bahnhof in Renningen eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern. Einer greift den anderen mit einem Messer an und verletzt ihn schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 22.05.2025 - 18:52 Uhr

In Renningen (Kreis Böblingen) hat es am Donnerstag einen Messerangriff gegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 47-jährigen Tatverdächtigen. Wie die Polizei berichtet, soll der Mann am Nachmittag mit einem 38 Jahre alten Mann in einer S-Bahn, die aus Stuttgart kommend in Richtung Böblingen unterwegs war, aus noch unbekannter Ursache in einen Streit geraten sein.