Polizei: Verletzte in stabilem Zustand

Messerangriff in Hamburg

Bei einem Messerangriff im Hamburger Hauptbahnhof gab es 18 Verletzte. Vier wurden lebensgefährlich verletzt. Nun kommt eine erste leichte Entwarnung von der Polizei.

red/dpa 24.05.2025 - 12:10 Uhr

Am Tag nach dem Messerangriff im Hamburger Hauptbahnhof befinden sich alle Verletzten in einem stabilen Zustand. Das teilte die Polizei nach vorliegenden Informationen mit. 18 Menschen im Alter von 19 bis 85 Jahren waren bei der Attacke am frühen Freitagabend auf dem Bahnsteig zwischen den Gleisen 13 und 14 verletzt worden.