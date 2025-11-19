Zwei Brüder geraten in Heilbronn mit drei Kontrahenten in Streit. Dieser eskaliert plötzlich - und ein Jugendlicher wird mit einem Messer verletzt.

red/dpa/lsw 19.11.2025 - 15:40 Uhr

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff in Heilbronn ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen ein Brüderpaar. Der jüngere, 22 Jahre alte Verdächtige kam in Untersuchungshaft, der Haftbefehl gegen seinen 27 Jahre alten Bruder wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung hieß.