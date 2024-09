Am Karlsruher Hauptbahnhof greift ein Mann einen 32-Jährigen mit einem Messer an. Er sticht zu und verletzt ihn schwer. Seitdem ist er unerkannt auf der Flucht.

Der Mann, der einen 32-Jährigen am Karlsruher Hauptbahnhof mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt hat, ist noch immer auf der Flucht. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern an, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann soll dem Opfer am Freitagabend hinterher gerannt sein und ihm etwas zugerufen haben. Dann habe er den 32-Jährigen zu Boden geworfen und ihm Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper und an einem Bein zugefügt, hieß es weiter.

Bevor die Bundespolizei eintraf, flüchtete der Verdächtige. Der Bahnhof war zwischenzeitlich abgesperrt, Züge durften teilweise nicht mehr fahren. Die genaueren Hintergründe blieben zunächst unklar. Eine „Beziehungstat“ sei aber nach Angaben der Polizei nicht auszuschließen. Der Mann schwebt demnach nicht in Lebensgefahr.