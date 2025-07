Messerangriff in Konstanz

Im Prozess um einen Messerangriff in Konstanz schildert der Angeklagte Erinnerungslücken – und drückt sein Bedauern über die Tat aus.

red/dpa/lsw 28.07.2025 - 13:48 Uhr

Im Prozess um versuchten Totschlag vor dem Landgericht Konstanz hat der Angeklagte angegeben, sich an die Tatnacht nicht mehr genau zu erinnern. Er habe er zuvor in einer Bar entgegen seiner Gewohnheit Alkohol in großen Mengen getrunken sowie Kokain konsumiert. Der 28-Jährige äußerte sich zum Prozessauftakt über seine Verteidigerin Kristina Müller.