In einem jüdisch geprägten Viertel der britischen Hauptstadt verletzt ein Angreifer zwei jüdische Menschen. Erst vor wenigen Wochen kam es dort zu einem antisemitischen Brandanschlag
29.04.2026 - 17:03 Uhr
Bei einem als Terrorattacke eingestuften Messerangriff in London sind zwei Menschen verletzt worden. Die beiden Opfer seien Männer jüdischen Glaubens im Alter von 76 und 34 Jahren, sagte der Leiter der Anti-Terror-Einheit, Assistant Commissioner Laurence Taylor, in einer kurzen Stellungnahme am Nachmittag. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen – es handelt sich um einen 45-jährigen Mann.