Zwei Menschen werden bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Ulm verletzt. Die Polizei stoppt den mutmaßlichen Täter mit Schüssen. Ein Opfer schwebt in Lebensgefahr.

red/dpa 14.01.2026 - 17:47 Uhr

Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Ulm ist nach Polizeiangaben ein Mitarbeiter eines Elektronikmarktes lebensgefährlich verletzt worden. Der 25 Jahre alte Mann befinde sich in intensivmedizinischer Behandlung und sei in einem kritischen Zustand, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.