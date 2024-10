In Ulm wird ein junger Mann am Dienstagabend von einer Gruppe angegriffen und mit einem Messer verletzt. Was über den Vorfall bekannt ist.

Philip Kearney 16.10.2024 - 11:33 Uhr

In Ulm ist es am Dienstagabend zu einem Messerangriff gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam gegen 20.45 Uhr ein 19-Jähriger mit einer blutigen Schnittverletzung am Unterarm zur Informationsstelle im Parkhaus Deutschhaus, das sich in der Nähe des Hauptbahnhofes befindet.