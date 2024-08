Eine Frau soll in ihrer Wohnung ihren Freund mit einem Messer angegriffen haben. Zunächst wurde ihr versuchter Totschlag vorgeworfen. Wie lange muss sie nun ins Gefängnis?

Christine Bilger 16.08.2024 - 07:30 Uhr

Es ist nicht die Aufgabe eines Richters, Beziehungsratschläge zu geben. Doch mit Blick auf die Vorgeschichte eines blutigen Konflikts Ende des vergangenen Jahres in Stuttgart tat es der Vorsitzende Richter Norbert Winkelmann dann doch, als er am Donnerstag ein Urteil zu verkünden hatte: „Sie hatten darüber nachgedacht, sich zu trennen. Hätten Sie das mal gemacht“, sagte er in seiner Urteilsbegründung zu der 45-Jährigen auf der Anklagebank. Der Subtext dieses Ratschlags: Hätte sich das Paar getrennt, wäre es nicht zu Streit und Gewalt in der Beziehung gekommen. Dann hätte sie wohl auch ihren Partner am drittletzten Tag des Jahres 2023 nicht mit einem Küchenmesser angegriffen – und wäre nicht wegen versuchten Totschlags angeklagt worden. Doch genau das ist passiert. Deshalb wurde die Frau am Donnerstag wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Ihr Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert und argumentiert, die Frau habe in Notwehr gehandelt, nachdem der Mann sie angegriffen habe. Die Kammer war sich einig: „Das glauben wir ihnen nicht“, sagte Winkelmann.