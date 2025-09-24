Sulaiman A. hatte 2024 sechs Menschen auf dem Mannheimer Marktplatz mit dem Messer angegriffen – der Polizist Rouven Laur starb kurz darauf. Das Urteil ist nun rechtskräftig.
24.09.2025 - 13:09 Uhr
Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim ist der Angeklagte Sulaiman A. wegen Mordes rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Alle Verfahrensbeteiligten akzeptierten die Haftstrafe wegen Mordes und legten keine Revision ein, wie das Oberlandesgericht Stuttgart mitteilte. Eine entsprechende Frist dafür war eine Woche nach Verkündung des Urteils am Dienstag abgelaufen.