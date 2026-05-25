Tritte nach einem Hund führten zu einem Angriff. Ein zum Tatzeitpunkt 18-Jähriger ging mit einem Cuttermesser auf einen Passanten los. Nun wurde das Urteil gesprochen.
Zuerst hatte er Anfang Oktober letzten Jahres in der Pliensauvorstadt einen Hund getreten, dann stach er mit einem Cuttermesser auf den Begleiter des Tieres ein – nun ist das Urteil ergangen. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde ein zum Tatzeitpunkt 18-Jähriger zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Wie die Pressestelle des Landgerichts Stuttgart auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Angeklagt worden war der junge Mann wegen versuchten Totschlags. Der Prozess vor dem Landgericht hatte Ende April begonnen.