Urteil gefallen – 19-jähriger Täter wird dauerhaft in Klinik untergebracht

Messerattacke mit drei Toten in Hohentengen

Im Frühjahr sterben drei Mitglieder einer Familie bei einer Messerattacke in Hohentengen im Kreis Waldshut. Nun wurde das Urteil gegen den Täter gefällt.

red/dpa 06.09.2024 - 13:44 Uhr

Nach der Messerattacke mit drei Toten in Hohentengen am Hochrhein wird der Täter dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.