Mehrmals am Tag werden in Berlin laut Statistik Menschen mit einem Messer angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Am Freitag endete eine gewaltvolle Auseinandersetzung für einen jungen Mann tödlich.
14.09.2025 - 15:02 Uhr
Berlin - Nach der brutalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit einem Toten am Freitag im Zentrum von Berlin wird weiter nach dem Täter gefahndet. "Die Ermittlungen der Mordkommission laufen", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Die Mordkommission und die Berliner Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Totschlags.